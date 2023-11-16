Лавров прокомментировал выдачу ордера на арест президента Сирии

Министр иностранных дел России заявил, что судебная система Запада не раз доказывала предвзятость

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Западная судебная система как на национальном, так и на международном уровне неоднократно доказывала свою предвзятость. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость", - сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать решение французского суда выдать ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году.