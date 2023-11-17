Посольство РФ: госпрограмма школьного питания в Таджикистане стала результатом работы с РФ

По данным диппредставительства, объем российской продовольственной помощи стране в 2023 году составит 4,5 тыс. тонн

ДУШАНБЕ, 17 ноября. /ТАСС/. Принятие в Таджикистане государственной программы развития школьного питания до 2027 года является важным результатом реализации в течение 10 лет в республике проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, который финансируется Россией. Об этом сообщила журналистам советник-посланник посольства России в Душанбе Вера Хуторская.

"Правительство уже создало национальный центр, разработало программу и приняло определенный бюджет для того, чтобы эта программа школьного питания в Таджикистане зажила своей самостоятельной жизнью и не зависела от внешней поддержки на 100%. Естественно, Российская Федерация продолжает помогать, мы очень рады быть частью этого проекта, но то, что Таджикистан уже встает на свои ноги в этой сфере, нас особенно радует", - сказала она.

Хуторская отметила, что принятие этой программы является заслугой руководства республики и признаком "высокого уровня развития страны и заботы о своем населении". Дипломат также отметила, что самым главным достижением является вклад в здоровье детей, "который никакими цифрами не оценить". "Мы уже 10 лет сотрудничаем с ВПП ООН по реализации программы школьного питания в Таджикистане. <...> Это тоже можно считать результатом, поскольку если правительство считает, что программа удалась и результаты есть, то подаются заявки на продление. В данном случае правительство Таджикистана эту программу высоко оценило и направило нам предложение для того, чтобы в дальнейшем ее осуществление продолжить", - сказала она. По ее словам, власти республики намерены увеличить число регионов и школ, охваченных программой.

Страновой директор ВПП ООН в Таджикистане Адхам Мусаллам отметил, что проект может быть продолжен. "Мы готовы к сотрудничеству, потому что есть необходимость. Мы сейчас говорим, что работаем в 2 тыс. школ, мы хотим видеть, чтобы государство приняло всю программу и само координировало по всем 4 тыс. школ. Мы считаем, что нашим партнерам нужна техническая поддержка, мы будем их поддерживать", - сказал он в ходе пресс-тура для журналистов, на котором показали организацию питания в школах Таджикистана.

Программа школьного питания реализуется в Таджикистане ВПП ООН, в последние 10 лет она финансируется Россией - с 2013 года РФ выделила на нее более $86 млн, а российский Институт отраслевого питания (SIFI) оказывает техническую поддержку. В настоящее время по этой программе питание получают более 450 тыс. учеников начальных классов в более чем в 50 районах республики. Помимо непосредственно организации питания, программа также предусматривает поставку оборудования для приготовления пищи, обучение поваров, создание теплиц и пекарен для учебных заведений и передачу продовольствия. По данным посольства, объем российской продовольственной помощи Таджикистану в 2023 году составит 4,5 тыс. тонн.