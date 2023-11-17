17 ноября, 11:56
Военная операция на Украине

Рогов сообщил, что силы РФ отодвинули серую зону в районе Пятихаток Запорожской области

На васильевском направлении российские ВС сейчас накрывают позиции ВСУ в районе Каменского и Степного, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения закрепились на ранее занятых позициях в населенном пункте Пятихатки Запорожской области и отодвинули серую зону к северу. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"На васильевском направлении наши ребята сейчас накрывают позиции ВСУ в районе Каменского и Степного. Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север", - сказал он.

15 ноября Рогов сообщил ТАСС, что российские силы заняли два опорных пункта украинской армии на васильевском направлении и продвинулись вглубь Пятихаток.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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