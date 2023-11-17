17 ноября, 12:04
Военная операция на Украине

Медведев прокомментировал заявление Зеленского по "Майдану-3"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ пошутил, что план Москвы раскрыт, и его придется менять

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сыронизировал над утверждениями о том, что Москва якобы готовит на Украине "Майдан-3". Политик в шутку сообщил, что теперь план раскрыт, и его придется менять.

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"Глава Бандеростана сообщил, что Россия готовит в Киеве операцию "Майдан-3" по его смещению. Черт… Спутал все карты. Засветил план. А то уже все было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков. Придется скорректировать оперативную заготовку", - с иронией пожаловался он на своей странице во "ВКонтакте", комментируя заявления лидера Украины Владимира Зеленского.

При этом Медведев обратил внимание, что, судя по формулировкам, и сам Киев считает предыдущие "Майданы" госпереворотами. "Что примечательно, само название хитрого плана москалей "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два майдана были не чем иным, как государственными переворотами. А разговоры про легитимную волю народа - словесная пурга", - подчеркнул он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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