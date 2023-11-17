17 ноября, 15:54

Небензя сравнил Зеленского с Нероном из-за гонений на Украинскую православную церковь

Постпред РФ при ООН отметил, что президенту Украины "не хватает только арены Колизея с публичным растерзанием христиан"

ООН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский хочет сравняться недоброй славой с другими известными гонителями христиан - римскими императорами, заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Москвой в связи с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

"Президент Украины Владимир Зеленский хочет сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан, императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом. <...> Не хватает только арены Колизея с публичным растерзанием христиан. Но киевский режим уверенно к этому идет", - сказал Небензя.

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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