Песков заявил, что Россия готовится принять участие в онлайн-саммите G20

Он пройдет 22 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия планирует принять участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 22 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется подготовка к участию", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщил, что Нью-Дели как председатель этого года уже разослал приглашения на онлайн-саммит G20 и рассчитывает, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения.

В ходе очного саммита "двадцатки" в Нью-Дели, который прошел 9-10 сентября, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров группы в виртуальном формате. Он отметил, что на ней могут быть рассмотрены выдвинутые лидерами на саммите в сентябре предложения, чтобы ускорить их реализацию.