Оверчук заявил, что РФ на саммите АТЭС контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Делегация РФ на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) контактировала с Вьетнамом, Малайзией, Сингапуром и другими странами. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, возглавляющий делегацию России на саммите АТЭС, который завершается в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"С целым рядом стран [было общение]. И с Сингапуром, и с Вьетнамом, и с Малайзией чуть-чуть поговорили, с рядом других стран тоже", - сказал он на встрече с журналистами по итогам участия в саммите.

"Атмосфера была очень доброжелательная, рабочая атмосфера. Я хочу сказать, что нас, нашу делегацию, здесь принимают нормально, в соответствии со всеми правилами, подобающими протоколу", - добавил он. "Мы не видим, чтобы к нам относились как-то хуже, чем к другим делегациям", - заключил Оверчук.