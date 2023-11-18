Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ 17 ноября

Иржи Чистецки заявили решительный протест в связи с постановлением чешского правительства от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Иржи Чистецки 17 ноября был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с внесением ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский санкционный список. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"17 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Чистецки. Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола", - указали в ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ предупредило временного поверенного в делах Чехии об ответных мерах Москвы в отношении чешских имущественных активов.

"Подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России", - говорится в сообщении.

Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП "Госзагрансобственность" 15 ноября. Предприятие, входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все это имущество.