18 ноября, 12:23,
обновлено 18 ноября, 12:47
Санкции в отношении России

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД РФ 17 ноября

Здание МИД РФ. Михаил Терещенко/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Иржи Чистецки заявили решительный протест в связи с постановлением чешского правительства от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список страны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Чешской Республики в России Иржи Чистецки 17 ноября был вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с внесением ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский санкционный список. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"17 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Чистецки. Дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП "Госзагрансобственность" в чешский национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола", - указали в ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ предупредило временного поверенного в делах Чехии об ответных мерах Москвы в отношении чешских имущественных активов.

"Подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России", - говорится в сообщении.

Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП "Госзагрансобственность" 15 ноября. Предприятие, входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все это имущество. 

Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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