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обновлено 19 ноября, 09:34

Медведев назвал "деньги + кровь" квинтэссенцией американской доктрины безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Соединенные Штаты инвестируют в собственный ВПК и в войны на других континентах, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты инвестируют в собственный ВПК и в войны на других континентах, в этом квинтэссенция американской доктрины безопасности. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя статью президента США Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке.

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Указав на слова американского лидера о том, что большие потрясения могут в итоге сделать США более защищенными, Медведев отметил, что "это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред".

"Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищенными". На других, конечно, плевать", - подчеркнул зампред Совбеза РФ в публикации во "ВКонтакте".

Медведев обратил внимание и на слова Байдена, что американская поддержка Украины является инвестицией в собственную безопасность США. "Деньги + кровь = хорошие инвестиции. Очень по-американски. Без комментариев. Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", - написал замглавы СБ РФ. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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