Медведев назвал "деньги + кровь" квинтэссенцией американской доктрины безопасности

Соединенные Штаты инвестируют в собственный ВПК и в войны на других континентах, отметил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты инвестируют в собственный ВПК и в войны на других континентах, в этом квинтэссенция американской доктрины безопасности. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя статью президента США Джо Байдена о кризисах на Украине и Ближнем Востоке.

Указав на слова американского лидера о том, что большие потрясения могут в итоге сделать США более защищенными, Медведев отметил, что "это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред".

"Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищенными". На других, конечно, плевать", - подчеркнул зампред Совбеза РФ в публикации во "ВКонтакте".

Медведев обратил внимание и на слова Байдена, что американская поддержка Украины является инвестицией в собственную безопасность США. "Деньги + кровь = хорошие инвестиции. Очень по-американски. Без комментариев. Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", - написал замглавы СБ РФ.