20 ноября, 09:25

Слуцкий призвал принять обращение с итогами расследования преступлений Киева против детей

Парламентарий предложил приурочить это обращение к 20 ноября, когда отмечается очередная годовщина подписания конвенции ООН по правам ребенка

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Парламентская комиссия по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей может принять обращение к парламентам мира с промежуточными итогами расследования. Об этом сообщил сокоординатор рабочей группы комиссии, председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Я предложил бы помимо распространения информационных материалов подготовить и принять отдельное обращение нашей парламентской комиссии или синхронно палатами Федерального собрания - это в наших силах - к парламентам стран мира, где бы мы могли аккумулировать промежуточные итоги работы, чтобы донести до международного сообщества всю ту страшную правду об издевательствах и реальном геноциде детей Донбасса со стороны неофашистского режима в Киеве", - сказал Слуцкий во время заседания комиссии.

Парламентарий предложил приурочить это обращение к 20 ноября, когда отмечается очередная годовщина подписания конвенции ООН по правам ребенка. "Это было бы не менее актуально на фоне принятия мальтийской резолюции Совета Безопасности ООН по детям сектора Газа, а также признания на уровне ООН нарушения Украиной Оттавской конвенции 1997 года о запрете противопехотных мин", - подытожил Слуцкий.

В октябре Госдума на пленарном заседании единогласно приняла обращение к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложной гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Документ был адресован межпарламентским организациям и парламентам стран мира. 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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