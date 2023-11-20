20 ноября, 09:45

Лавров: РФ не закроет двери сотрудничества для деятелей культуры из недружественных стран

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел России выступил за то, чтобы культура оставалась за рамками любых политических процессов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия готова взаимодействовать со всеми странами в сфере культуры, не закрывая дверь для деятелей из государств с недружественными правительствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов страны.

"Мы готовы со всеми развивать взаимодействие в этой сфере (культуры - прим. ТАСС), включая, конечно же, прежде всего те страны, которые имеют правительства, выступающие за развитие контактов в этой сфере, но не закрывая дверь и для деятелей культуры и искусства из тех государств, где сейчас находятся у власти недружественные нам правительства", - сказал Лавров.

"Мы за то, чтобы культура оставалась за рамками любых политических процессов, любых конфликтов, любых кризисов. Культура не должна знать границ", - добавил глава российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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