Лавров: РФ не закроет двери сотрудничества для деятелей культуры из недружественных стран

Министр иностранных дел России выступил за то, чтобы культура оставалась за рамками любых политических процессов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия готова взаимодействовать со всеми странами в сфере культуры, не закрывая дверь для деятелей из государств с недружественными правительствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 41-м заседании Совета глав субъектов страны.

"Мы готовы со всеми развивать взаимодействие в этой сфере (культуры - прим. ТАСС), включая, конечно же, прежде всего те страны, которые имеют правительства, выступающие за развитие контактов в этой сфере, но не закрывая дверь и для деятелей культуры и искусства из тех государств, где сейчас находятся у власти недружественные нам правительства", - сказал Лавров.

"Мы за то, чтобы культура оставалась за рамками любых политических процессов, любых конфликтов, любых кризисов. Культура не должна знать границ", - добавил глава российского дипведомства.