20 ноября, 09:50
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ потеряли 120 военнослужащих при атаках на ореховском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российские подразделения заняли три опорных пункта ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Российские подразделения уничтожили около 120 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, а также заняли три опорных пункта противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Если мы говорим об ореховском направлении, то порядка 120-130 боевиков, три боевых бронированных машины, около 15 единиц автотранспорта потеряли ВСУ за минувшие сутки и сегодняшний день. <...> Атаки противника были в сторону Новопрокоповки, Работина, Вербового, все они были отбиты. После этого наши контратаковали в районе Вербового и Новофедоровки, взяли три опорных пункта", - сказал Рогов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

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