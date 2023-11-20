20 ноября, 11:18,
обновлено 20 ноября, 11:30

В МИД РФ заявили об утрате Украиной после Евромайдана государственной самостоятельности

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, страна превратилась в "нищую, вымирающую территорию"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украина после Евромайдана утратила государственную самостоятельность, превратилась в "нищую, вымирающую территорию". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с 10-летием начала украинского Евромайдана.

"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине Евромайдан, сбылась ли ее голубая мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден, - констатировала дипломат. - Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию".

"Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику", - указала Захарова. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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