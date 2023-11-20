20 ноября, 13:04

В Петрозаводске определили претендентов на пост мэра

Конкурсная комиссия по итогам собеседований одобрила кандидатуры депутата Александра Паккуева и врио главы города Инну Колыхматову

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по итогам собеседований определила двух претендентов на должность главы Петрозаводского городского округа, которую ранее занимал отправившийся на СВО Владимир Любарский. Ими стали депутат Законодательного собрания Карелии Александр Паккуев и врио главы города Инна Колыхматова, сообщили в группе горсовета в соцсети "ВКонтакте".

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"По итогам голосования члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность нового руководителя карельской столицы большинством голосов поддержали Инну Колыхматову и Александра Паккуева. Кандидаты были определены путем открытого голосования на завершающем заседании комиссии", - говорится в сообщении.

Депутаты Петрозаводского городского совета объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы в октябре, к участию в нем допустили восемь человек. Комиссия, членов которой назначали горсовет и глава Карелии, провела с каждым индивидуальное собеседование. Во время него кандидаты представили программу по развитию города и ответили на вопросы. Следующим этапом станет избрание главы в ходе тайного голосования, которое состоится 24 ноября на сессии Петросовета.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку главы карельской столицы Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Инна Колыхматова, занимавшая пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 год.

В ноябре экс-мэр получил ранение в руку и был госпитализирован. В соцсетях он опубликовал видео, в котором рассказал о том, как прошли четыре месяца его контракта. Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов поблагодарил Любарского за работу, его наградили орденом "Ахмат-спецназ". Позже экс-мэр сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что сослуживцы помогли ему добраться домой. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияКарелияВоенная операция на Украине
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