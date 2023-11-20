20 ноября, 13:19

Вице-спикером парламента Калмыкии избрали Вячеслава Бадмаева

Прежний заместитель председателя парламента Байир Путеев наделен полномочиями сенатора РФ

ЭЛИСТА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента (Народного Хурала) Калмыкии седьмого созыва на третьем заседании 20 ноября большинством голосов избрали вице-спикером высшего законодательного органа республики Вячеслава Бадмаева, который ранее занимал должность и.о. главы администрации Ики-Бурульского района республики.

"Сегодня в ходе третьей сессии Народного Хурала был избран новый вице-спикер парламента. По итогам голосования им стал Вячеслав Бадмаев", - говорится в сообщении пресс-службы парламента региона.

Прежний заместитель председателя парламента, первый замсекретаря калмыцкого отделения партии "Единая Россия" Байир Путеев на второй сессии Народного Хурала был наделен полномочиями сенатора РФ - представителя от законодательной власти региона.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что за кандидатуру Бадмаева было отдано большинство голосов депутатов. Как отметил спикер Артем Михайлов, Бадмаев имеет реальный опыт практической работы и парламентской деятельности.

Бадмаев имеет высшее экономическое образование. Работал главой крестьянско-фермерского хозяйства, в 2020 году был назначен заместителем главы администрации Ики-Бурульского района, исполнял обязанности главы этого района. Был также депутатом Народного Хурала пятого созыва. 

Теги:
РоссияКалмыкия
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