Путин поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Российский лидер выразил надежду на развитие конструктивного диалога Москвы и Буэнос-Айреса по актуальным международным вопросам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Хавьеру Милею с избранием на пост президента Аргентины выразил надежду на развитие конструктивного диалога между странами.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер поздравил Милея с победой на выборах президента республики: "Уважaемый господин Милей, примитe поздравления по случaю вашего избрания на пoст президeнта".

Путин указал, что в основе отношений России и Аргентины лежат добрые традиции дружбы и взаимного уважения. Москва рассчитывает на развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным вопросам международной повестки, отметил он.

Президент России пожелал аргентинскому коллеге "успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", а также здоровья и благополучия.

Контакты на высшем уровне

Путин в последний раз посещал Аргентину в декабре 2018 года. Тогда он принял участие в саммите Группы двадцати (G20) и провел переговоры с возглавлявшим в то время страну Маурисио Макри.

Что касается действующего президента Аргентины, очно лидеры виделись 3 февраля 2022 года, когда Альберто Фернандес был с визитом в Москве. Путин звонил своему визави 18 декабря 2022 года, чтобы поздравить его с победой национальной сборной на чемпионате мира по футболу. В этом году оба президента принимали участие в форуме "Один пояс - один путь", который прошел в Пекине 18 октября.

Итоги выборов

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.