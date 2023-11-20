20 ноября, 13:44,
обновлено 20 ноября, 14:02

РФ заявила послу Финляндии протест из-за закрытия пунктов пропуска на границе

Lehtikuva/ Miska Puumala via REUTERS
© Lehtikuva/ Miska Puumala via REUTERS

В дипведомстве указали, что решение Хельсинки было принято поспешно, без каких-либо консультаций с Москвой

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская сторона заявила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"20 ноября в МИД России была проведена беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", - указали в министерстве.

В МИД РФ заявили, что закрытие пунктов пропуска нарушает права десятков тысяч граждан обеих стран, Хельсинки приняли такое решение поспешно и без консультаций с Москвой. "Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения, - отметили в дипведомстве. - Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы". 

Теги:
ФинляндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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