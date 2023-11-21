Эксперт заявил, что власти Украины не выполнили ни одно из обещаний "майдана"

Страна не только ничего не приобрела на избранном ею пути в Европу, но и понесла серьезные потери, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Данные на "майдане" в Киеве 10 лет назад обещания оказались невыполненными, а надежды его участников на скорое вступление в Евросоюз не сбылись. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт указал, что Украина не только не приобрела ничего на избранном ею в результате "майдана" пути в Европу, но понесла серьезнейшие потери. "В ЕС Украину не приняли и не собираются, в НАТО не приняли и не собираются, украинская промышленность - одна из сильнейших на постсоветском пространстве - оказалась разрушена, миллионы украинцев, которые были самой активной частью населения и могли противостоять нынешней власти, покинули страну", - пояснил Жарихин.

Вместо того, чтобы обеспечить экономическое и социальное развитие страны, "майдан" привел к превращению страны в орудие в руках Вашингтона в его противостоянии с Москвой. "Америке победа Украины не нужна. Америке нужно поражение России", - уверен он. Вмешательство США во внутреннюю жизнь Украины в собственных целях при этом далеко не завершено, и сейчас, когда не дали результата ни экономические, ни финансовые, ни политические санкции Запада против РФ, Штатам надо "найти крайнего", считает эксперт. "Таким виновным оказался [президент Украины Владимир] Зеленский, который не обеспечил эффективное контрнаступление, хотя в Вашингтоне прекрасно понимали, что в военном плане Украина победить не может", - отметил Жарихин.

Антироссийский курс

Жарихин напомнил, что массовая многомесячная акция протеста на "майдане" вспыхнула после того, как руководство Украины во главе с президентом Виктором Януковичем приостановило процесс подписания соглашения об ассоциации с ЕС, потому что "от жадности Европа предложила такой проект договора, который нес для страны огромные потери и практически никаких преимуществ". В тот момент Россия в лице президента Владимира Путина предложила очень выгодные условия, и украинская власть заколебалась - "не то что отказалась, а просто захотела уточнить условия соглашения с Европой", отметил он.

Инициаторы протестных действий, по словам эксперта, поначалу призывали идти на площадь Независимости ("майдан") в Киеве, "захватив кофе и хорошее настроение". "Однако в итоге "майдан" был захвачен и использован другими силами, которые ориентировались не только и не столько на то, чтобы войти в ЕС, а стремились, ориентируясь на США, превратить Украину в цепного пса в Европе, лающего в первую очередь в сторону России", - считает Жарихин.

США, по его словам, перехватили тогда инициативу у Европы и превратили стремление Киева к членству в ЕС в жесткий, последовательный антироссийский курс. "Именно американцы играли первую скрипку в этом процессе. Американцам нужна была Украина как анти-Россия, которая создавала бы угрозу Москве, и они делали все, чтобы европейцы не мешали им в этом, фактически лишая Европу политической субъектности", - подчеркнул эксперт.

Превратившись в итоге в "анти-Россию", Украина, по его мнению, перестала быть суверенным государством. "Выращен гомункул, который сам по себе, без внешних вливаний существовать не может. Отвлеклись США на Израиль, и сразу в Киеве паника, сразу крик: "Караул, мы так не можем", - отметил аналитик.

Между тем время идет, проблем у американцев и европейцев меньше не становится, и Украина, по его словам, постепенно уходит на периферию международной повестки. "Единственный шанс Украины - когда будут достигнуты цели СВО, тогда это будет другая страна", - полагает Жарихин. "А пока Украина существует как театр, где есть актеры, в том числе исполнитель главной роли президента, но режиссер и автор пьесы находятся за океаном", - подчеркнул эксперт.

Противодействие востока Украины

Политолог подчеркнул, что в результате "майдана" власть на Украине захватила группа людей вопреки конституции страны. "Даже в случае импичмента президента место исполняющего его обязанности должен по конституции занять премьер-министр. Но вместо этого страну возглавил тогдашний председатель Верховной рады Александр Турчинов", - отметил он.

Жарихин также напомнил, что первое, что сделала тогда "революционная Рада", - постановила отменить региональный статус русского языка, что не могло не поджечь восток Украины и привести в дальнейшем к военным действиям. Как объясняет Жарихин, "неонацистским силам в новой украинской власти надо было искоренить любые попытки сближения с Россией, региональный статус русского языка специально был отменен, чтобы вызвать противодействие восточных областей и подавить их".

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела "о массовом убийстве мирных граждан" против Януковича и бойцов "Беркута". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что у защиты есть доказательства причастности к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года. "Дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняют исключительно силовиков. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавали, доступ к материалам следствия ограничен.