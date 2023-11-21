Володин и делегация Госдумы прибыли с визитом в Китай

Российские парламентарии планируют встретиться с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и другими официальными лицами республики

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и делегация палаты прибыли с официальным визитом в Китай, передает корреспондент ТАСС.

Спецборт с российскими парламентариями приземлился в аэропорту Пекина. Среди встречающих - посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) Пэн Цинхуа.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, визит продлится с 21 по 23 ноября. Запланированы двусторонние встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами КНР. Предполагается, что на встречах будут обсуждать вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других.

В состав думской делегации вошли первый вице-спикер Иван Мельников (фракция КПРФ), вице-спикер Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"), руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и главы комитетов: по экономической политике Максим Топилин, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по просвещению Ольга Казакова, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.