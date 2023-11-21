21 ноября, 04:59

Володин и делегация Госдумы прибыли с визитом в Китай

© Анатолий Бочинин/ ТАСС

Российские парламентарии планируют встретиться с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и другими официальными лицами республики

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и делегация палаты прибыли с официальным визитом в Китай, передает корреспондент ТАСС.

Спецборт с российскими парламентариями приземлился в аэропорту Пекина. Среди встречающих - посол России в КНР Игорь Моргулов и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) Пэн Цинхуа.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, визит продлится с 21 по 23 ноября. Запланированы двусторонние встречи с руководством Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и с другими официальными лицами КНР. Предполагается, что на встречах будут обсуждать вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других.

В состав думской делегации вошли первый вице-спикер Иван Мельников (фракция КПРФ), вице-спикер Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"), руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и главы комитетов: по экономической политике Максим Топилин, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по просвещению Ольга Казакова, по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация