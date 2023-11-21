21 ноября, 08:11

МИД РФ: Запад использует правозащитную тематику для вмешательства в дела суверенных стран

Замглавы ведомства Сергей Вершинин призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить добросовестное и единообразное толкование Всеобщей декларации прав человека и Устава ООН

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Запад использует тематику защиты прав человека в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела некоторых стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции в Общественной палате РФ, посвященной 75-летней годовщине Всеобщей декларации прав человека.

"Тематика прав человека сплошь и рядом используется западниками в качестве инструмента и предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а псевдолиберальные ценности навязываются народам мира в качестве универсальных", - указал высокопоставленный дипломат.

По его словам, Запад пытается "подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными правилами в обход международного права и Устава ООН".

"При этом агрессивное продвижение разрушительных для международного сообщества идей и установок осуществляется на фоне грубого нарушения прав человека в самих странах Запада", - продолжил Вершинин. - Поэтому важно помнить, что Всеобщая декларация прав человека, как и Устав ООН, сохраняет свою актуальность".

В этом контексте замглавы МИД РФ призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить добросовестное и единообразное толкование этих основополагающих документов. 

Теги:
РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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