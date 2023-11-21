Россотрудничество заявило, что страны БРИКС выстроят справедливый мировой баланс

По словам руководителя организации Евгения Примакова, "прочность соглашений всегда опирается на баланс"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новый справедливый мировой баланс будет выстроен благодаря кооперации стран-членов БРИКС и государств, желающих вступить в объединение. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на VIII Международном форуме "Россия и мир: новые стены или новые правила".

"Мне кажется, именно в сотрудничестве и кооперации между новыми центрами силы, такими как Россия, Индия, Китай, то, что составило основу БРИКС, и далее страны, которые присоединяются, вот этот новый баланс справедливый и уже мирный как раз и выработается", - сказал Примаков.

Глава Россотрудничества в этой связи отметил, что "прочность соглашений всегда опирается на баланс". "Он будет нащупан", - добавил он.

Кроме того, Примаков, говоря о гуманитарной сфере как об основном направлении Россотрудничества, указал, что "это сфера вложений во влияние, в том числе и во взаимное развитие". "Здесь у нас совершенно иная идеология, в отличие от этих самых наших противников, мира золотого миллиарда", - подчеркнул руководитель организации.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.