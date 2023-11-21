21 ноября, 09:28,
обновлено 21 ноября, 10:04

Володин призвал законодателей РФ и КНР закрепить решения лидеров двух стран

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (третий слева). Анатолий Бочинин/ ТАСС
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (третий слева)
© Анатолий Бочинин/ ТАСС

Сейчас законодателям не достает динамики, заявил спикер Госдумы

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Парламентарии России и Китая должны сделать все для закрепления решений лидеров обеих стран, сейчас законодателям не достает динамики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

"Надо признать, что мы далеки от оптимального формата, далеки от той динамики, которая сегодня есть у глав наших государств. И нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы законодательно закрепить решения, принимаемые на уровне руководства нашей страны, президента [РФ] Владимира Владимировича Путина, председателя [КНР] Си Цзиньпина", - сказал Володин.

Спикер указал, что именно благодаря усилиям глав государств Москва и Пекин достигли "самого высокого взаимопонимания". "И мы больше, чем стратегические партнеры. Думаю, что сейчас все это понимают и, конечно, такая динамика отношений - она и от парламентов требует такой же работы. И мы надеемся, что сегодняшняя встреча внесет вклад в укрепление, и мы выработаем, возможно, новые форматы сотрудничества, которые на этом этапе позволят нам внести вклад в развитие отношений между нашими странами", - продолжил председатель Госдумы.

Володин при этом напомнил, что контакты между российскими и китайскими парламентариями не прекращались даже несмотря на пандемию коронавируса, они шли в формате ВКС. "Мы вышли на формат доверительных отношений в рамках созданной межпарламентской комиссии высокого уровня, которая нам позволяет обсуждать конкретные вопросы не только в сфере законотворчества, но и более активно оказывать поддержку органам исполнительной власти для развития наших отношений", - заметил политик.

На встрече присутствовали члены делегации Госдумы и китайские парламентарии. Представляя участников с российской стороны, Володин указал и на необходимость участия законодателей в развитии деловой активности. "Для нас очень важно, чтобы мы участвовали в тех процессах, которые происходят и во внешнеэкономической деятельности, в наших контактах по развитию деловых отношений", - сказал он.

Позиция китайского парламента

Со своей стороны, открывая встречу, Чжао Лэцзи подчеркнул, что "под стратегическим руководством" Си Цзиньпина и Путина китайско-российские отношения "в новую эпоху сохраняют правильную динамику развития". "Стороны постоянно укрепляют политическое взаимодоверие, стратегическое взаимодействие спина к спине, последовательно продвигают практическое сотрудничество в разных сферах, вместе способствуют многополярности мира, демократизации международных отношений, что служит образцом межгосударственных отношений", - констатировал он.

Чжао Лэцзи заверил, что ВСНП вместе с Федеральным собранием РФ готово "ставить во главу угла развитие договоренностей глав государств". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияКитайСи Цзиньпин
© Информационное агентство ТАСС
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