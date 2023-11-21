Песков назвал глупостью обсуждение в ЕС ограничений для передвижения российских дипломатов

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, будет затруднена работа дипломатов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает очевидной глупостью обсуждение в Евросоюзе введения ограничений для передвижения российских дипломатов в ЕС.

"Очередная глупость, антироссийская глупость, они пытаются нас чем-то ущемить", - сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину. Запись опубликована в Telegram-канале журналиста.

Песков обратил внимание, что таким образом будет затруднена работа дипломатов. "Они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть они отказываются от получения информации от первоисточника. Большую глупость трудно себе представить для разумных политиков, потому что, как минимум, нужно всегда ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон. Они для себя одну сторону полностью отвергают", - отметил пресс-секретарь президента РФ. "Абсолютная глупость", - повторил он.

Представитель Кремля заметил, что в Евросоюзе "очень много людей, которые несмотря ни на что нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией". "Они лишают людей этого права. Там живут десятки, а то и сотни тысяч людей в Европе - наших бывших сограждан и нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах", - уточнил Песков, пояснив, что имеет в виду и тех, кто состоит в смешанных браках.

"Поэтому это неразумно, это просто такое слепое желание досадить России. Ничего хорошего об этом сказать, конечно же, невозможно", - уверен пресс-секретарь российского лидера. И посоветовал журналистам: "Не удивляйтесь ничему, наверняка еще что-нибудь придумают".