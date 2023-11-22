Сергунина поздравила представителей избиркомов Москвы с 30-летием избирательной системы

Заммэра столицы отметила, что человекоцентричность и технологичность московской избирательной системы делают ее максимально доступной для жителей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Заммэра столицы Наталья Сергунина поздравила от лица мэра Москвы и городского правительства представителей избирательных комиссий столицы с 30-летием избирательной системы.

"За высокими стандартами избирательной системы столицы стоит труд 32 тыс. человек. Проведение выборов в одном из крупнейших мегаполисов мира - трудоемкая задача. Она требует профессионализма, серьезной организационной, нормативно-правовой и технической подготовки. <...> Благодаря вам миллионы москвичей определяют вектор развития города и участвуют в принятии принципиально важных для всей страны решений", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба правительства Москвы.

Заммэра отметила, что человекоцентричность и технологичность московской избирательной системы делают ее удобной и максимально доступной для жителей. По ее словам, ярким примером этого является дистанционное электронное голосование. Также немалое значение имеют обеспечение видеонаблюдения на избирательных участках, работа общественных наблюдателей и широкое информирование горожан.

Сергунина резюмировала, что за 30 лет Мосгоризбирком проделал большую работу по усовершенствованию избирательной системы столицы и продолжит развивать это направление.

Как уточнили в мэрии, с 1993 года в столице состоялось более 50 избирательных кампаний разного уровня. Число избирателей в Москве на сегодняшний день превышает 7,5 млн. В городе образовано 128 территориальных и свыше 2,2 тыс. участковых избирательных комиссий.