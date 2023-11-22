22 ноября, 09:25,
обновлено 22 ноября, 09:40

Кремль не комментирует заявления США о якобы передаче Ираном ракет РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у РФ развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль никак не комментирует заявления Соединенных Штатов о том, что Иран якобы рассматривает возможность передачи России баллистических ракет для применения в зоне СВО, военно-технические связи Москвы и Тегерана развиваются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не думаю, что это следует как-то комментировать. У нас развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем", - указал представитель Кремля.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. 

Теги:
СШАИранРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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