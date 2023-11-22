22 ноября, 12:31

Руководители Калужской области и Ханоя договорились расширять культурно-деловые связи

Мэр Ханоя Чан Си Тхань призвал калужские предприятия изучить возможности партнерства в области передачи технологий, производства продуктов питания, животноводства и сельского хозяйства

ХАНОЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, и председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Чан Си Тхань на прошедшей сегодня во вьетнамской столице встрече высказались за укрепление культурно-деловых связей между регионами двух стран.

"Мы помним помощь вашего народа в борьбе за независимость Вьетнама. Сейчас обстановка в мире изменилась, но наши добрые отношения по-прежнему занимают особое место", - подчеркнул мэр. "Важно передать эти чувства молодым поколениям наших стран посредством культурных, туристических и спортивных обменов, а также достижений в области образования и подготовки кадров", - сказал Чан Си Тхань.

Он заверил, что Ханой будет и дальше развивать сотрудничество с российскими регионами в сферах экономики, торговли и инвестиций. "Достижения Калужской области отвечают приоритетам развития Ханоя в области науки и технологий", - указал мэр, призвав калужские предприятия тщательно изучить возможности партнерства с Ханоем в области передачи технологий, производства продуктов питания, животноводства и сельского хозяйства.

Глава Калужской области отметил, что за минувшие три года товарооборот региона с Вьетнамом вырос в 10 раз и сейчас составляет более $300 млн. "Мы стремимся к расширению прямых контактов между регионами наших стран", - указал губернатор. Он подчеркнул постоянную поддержку регионом бизнеса, создание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе и для вьетнамского бизнеса.

Губернатор обратил внимание, что Калужская область является одним из наиболее экономически развитых регионов России, лидирующим по промышленному росту, инвестиционным поступлениям, росту реальных доходов населения, использованию передовых технологий в производстве. В регионе расположены ведущие научно-исследовательских институты и центры, особенно в области атомной энергетики и ядерной медицины. "Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также большой потенциал нашего сотрудничества в этих сферах", - написал Шапша в своем Telegram-канале. "Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям. В том числе провести перекрестные гастроли наших творческих коллективов", - отметил глава региона. 

Теги:
РоссияВьетнамКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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