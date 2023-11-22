Захарова заявила, что деятельность Интерпола не должна носить политизированный характер

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала призыв министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте к расширению в организации объединения против инициатив, выдвигаемых РФ и Белоруссией

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Попытки политизации работы Интерпола противоречат его уставным документам. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в связи с призывом министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте к расширению в организации объединения против инициатив, выдвигаемых РФ и Белоруссией.

Дипломат обратила внимание на то, что упомянутый призыв был растиражирован западными СМИ в преддверии 91-й сессии Генассамблеи Интерпола, которая состоится на будущей неделе в Вене.

"Речь идет об очевидной политизации работы данного формата, и мы видим, что она навязана Западом и достигла такого уровня, что любые выдвигаемые в ее рамках предложения отвергаются не по их содержанию, а сугубо по национальному признаку, - указала Захарова. - Мы расцениваем сказанное как очевидное блоковое давление на государства - члены Интерпола, подрывающее суверенную возможность стран самостоятельно отстаивать национальные интересы в рамках участия в работе Генассамблеи Интерпола - высшего органа принятия решений организации".

Официальный представитель дипведомства РФ подчеркнула, что "привнесение такой русофобской повестки дня в профессиональную деятельность и создание политической коалиции противоречат принципам Интерпола, так как статьей 3 его устава предусмотрено, что организации строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

"Мы же видим, к чему приводят сиюминутные политическое интересы, когда они ставятся выше обязательств внутри Интерпола. И тем самым западные страны грубо попирают незыблемые основы международного сотрудничества в этой сфере", - констатировала Захарова.