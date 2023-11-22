22 ноября, 14:29

Богданов и глава МИД Бенина обсудили урегулирование кризисов на Севере Африки

Стороны затронули актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бенинских отношений, включая поддержание активного политического диалога и расширение связей в торгово-экономической и гуманитарной областях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари по телефону обсудили задачи урегулирования кризисных ситуаций в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"При обмене мнениями по актуальной африканской проблематике акцент был сделан на задачах урегулирования кризисных ситуаций в Сахаро-Сахельском регионе", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в МИД РФ, в ходе беседы были затронуты актуальные вопросы "дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бенинских отношений, включая поддержание активного политического диалога и расширение связей в торгово-экономической и гуманитарной областях". Разговор состоялся по инициативе бенинской стороны. 

Теги:
БенинРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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