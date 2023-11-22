МИД РФ: агрессия медиакорпораций Запада против РФ дошла до фантасмагории с началом СВО

Заместитель директора департамента информации и печати ведомства Сергей Налобин заявил, что транснациональные компании, "занимаясь пессимизацей, распространением фейков и борьбой с официальными источниками информации, пилят сук, на котором сидят"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Агрессивное противостояние России со стороны западных медийных корпораций достигло апогея после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Сергей Налобин на международном форуме "Диалог о фейках".

"После начала СВО процесс борьбы с нами со стороны контролируемых Западом глобальных платформ приняло уже совсем фантасмагорические формы, - сказал он. - В частности, в платформе Х (ранее Twitter) большинство наших аккаунтов официальных просто убрали из алгоритмической выдачи, из поиска".

Налобин подчеркнул, что департамент информации и печати МИД РФ "находится на передовой этой борьбы". "Буквально в траншеях сидим в рамках этого информационного противостояния", - добавил он.

По словам дипломата, транснациональные компании, "занимаясь пессимизацей, распространением фейков и борьбой с официальными источниками информации, пилят сук, на котором сидят". "Тем самым они подрывают доверие глобальной аудитории к себе как к модераторам данного контента, а также как к свободным для дискуссии площадкам", - отметил Налобин.

Он обратил внимание, что при этом все методы, которые используются Западом против официальных аккаунтов РФ, ему не помогают. "Мы увидели, что наши публикации нарастили охваты. Только за 2022 год и только на официальных ресурсах МИД в соцсетях получили свыше 1,5 млрд уникальных просмотров за рубежом", - указал дипломат.