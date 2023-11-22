Захарова: Финляндия сделала, "как было сказано в Вашингтоне", вступая в НАТО

Как заявила официальный представитель МИД РФ, мнения гражданского общества никто не спрашивал

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Финляндия, вступая в Североатлантический альянс, сделала, "как было сказано в Вашингтоне", мнения гражданского общества никто не спрашивал. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила заявления президента Финляндии Саули Ниинистё, который говорил о необходимости совещательного референдума, если вопрос о вступлении в НАТО станет актуальным. "Он тоже ссылался на "свободу" и "демократию". А когда от слов надо было переходить к делу, то "общество" спрашивать не стали и сделали ровно так, как было сказано в Вашингтоне", - подчеркнула она.

При этом представитель российского дипведомства обратила внимание на слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая сказала о том, что в Финляндии свободное гражданское общество и что у финнов есть "сильное желание помочь украинцам" в борьбе против России. "Госпожа Валтонен, вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните! Что касается "свободного гражданского общества", то его в Финляндии никто не спрашивает. Какое же это свободное общество, если его мнение не учитывается при принятии наиболее важных для народа и страны решений? Или я что-то пропустила, и референдум о вступлении Финляндии в НАТО все же был?" - отметила Захарова.