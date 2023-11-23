22 ноября, 21:17

Лидеры стран ОДКБ соберутся в Минске без Пашиняна

В повестке дня будут вопросы взаимодействия стран - членов организации и актуальные международные и региональные проблемы, сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг будет работать в Минске на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В белорусской столице соберутся также президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет председательствующий в этом году в ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко. Из всей "шестерки" не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в повестке дня сессии Совета ОДКБ будут "вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы". Целями организации являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов".

Накануне саммита Путин обсуждал вопросы безопасности с Рахмоном, который нанес официальный визит в Москву. Президент РФ затем сообщил, что российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона (восемь пусковых установок) комплексов С-300. Он заверил, что РФ готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран - участниц ОДКБ, и напомнил правительству о необходимости до конца года решить технический вопрос - выпустить соответствующее распоряжение.

В преддверии саммита в Минске прошло совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе. В МИД РФ обращали внимание на то, что ОДКБ в непростых геополитических условиях укрепляется в роли "стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве". В настоящее время организация наращивает силовой потенциал, доказывая "способность адекватно реагировать на любые внешние угрозы".

При этом, как подчеркнули в министерстве, ОДКБ носит сугубо оборонительный характер, а сотрудничество в ее рамках не несет угрозы другим государствам. Государства - члены организации выступают за решение конфликтов политико-дипломатическим путем, а также призывают объединить усилия мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью.

Представители ОДКБ неоднократно подчеркивали, что страны Запада продолжают наращивать воинские группировки и инфраструктуру вблизи границ России и Белоруссии. Отмечалось, что риски дальнейшей эскалации растут в связи с политикой НАТО по украинскому конфликту. По-прежнему напряженной остается ситуация в Кавказском регионе, где Армении пока не удается выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и урегулировать все имеющиеся территориальные споры. Глава штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров обещал, что лидеры объединения примут все меры для стабилизации обстановки на кавказской земле - и в Армении, и в прилегающих государствах. Для стран Центральной Азии сохраняет актуальность угроза распространения нестабильности из Афганистана.

Белорусское председательство

Лукашенко 20 ноября встречался с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Во время этой беседы он выразил надежду, что предстоящая в Минске сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ поможет наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности. Белорусский лидер акцентировал внимание на том, что в настоящее время на постсоветском пространстве непростой период, который характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями, в том числе в зоне ответственности организации.

При этом президент Белоруссии дал положительную оценку тому факту, что удалось разрешить конфликт между Таджикистаном и Киргизией, также закончилось противостояние между Арменией и Азербайджаном, есть "тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве".

Тасмагамбетов сообщил, что из 34 запланированных на ноябрьской сессии прошлого года мероприятий выполнено 32. Один из невыполненных пунктов касается международных контактов с европейскими международными организациями, по второму ведется доработка решения о помощи Армении.

Без высокого представительства Армении

Саммит ОДКБ в Минске пройдет на фоне ухудшения отношений между организацией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Ереван на этом фоне попросил ОДКБ снять с повестки вопрос о помощи стране, а сам Пашинян сообщил Лукашенко, что в Минск ехать не намерен. На мероприятия по линии ОДКБ перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в декабре. Ранее Армения отозвала своего посла в ОДКБ и не назначила нового.

В то же время в Ереване заявляют, что выходить из ОДКБ не собираются. В очередной раз с таким заявлением в среду выступил Симонян. В ОДКБ отмечали, что намерены продолжать работу над проектом о направлении в Армению миссии, несмотря на последние изменения в позиции Еревана.

Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва рассчитывает на продолжение работы Армении в ОДКБ и сожалеет, что армянская сторона не будет представлена на высоком уровне на саммите в Минске 23 ноября. Представитель Кремля также выражал надежду, что армянская сторона примет участие "на рабочем, экспертном уровне".

Предыдущий саммит ОДКБ прошел ровно год назад в Ереване. В 2024 году председательство в ОДКБ переходит к Казахстану. 

Теги:
АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистанРоссия
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