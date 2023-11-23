Песков назвал бесполезным давление США на Россию и Китай

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва и Пекин твердо стоят на своих позициях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай твердо стоят на своих позициях, давление со стороны США бесполезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Что касается давления со стороны американцев, то время уже неоднократно показало, что это абсолютно бесполезно, - мы твердо стоим на наших позициях, на нашем пути", - сказал представитель Кремля, отметив близость позиций Москвы и Пекина.

Отдельно Песков напомнил слова главы российского государства Владимира Путина о том, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, "на нее не надо давить". "Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них", - заключил Песков.

Представитель Кремля отметил, что, "безусловно, есть определенные нюансы в позиции Китая по Украине". "Мы их знаем, наши китайские друзья нам открыто об этом говорят. Но нас объединяет с Китаем абсолютное идеологическое сходство во взглядах на мировые дела, во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах, на недопустимость неуважения друг к другу. И вот здесь мы выступаем с общих позиций, это является залогом того, что в стратегическом плане мы действуем в унисон с КНР", - заключил Песков.