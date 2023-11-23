Пушков призвал РФ продвигать одинаковые ценности и на мировой арене, и внутри страны

Как отметил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, в системе ценностей российского общества сложилось объективное противоречие между рыночной экономикой и задачами, которые необходимо решить общественности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия должна придерживаться одинаковых ценностей и на международной арене, и внутри страны. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на организованном комиссией круглом столе "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты".

"Не должно быть разрыва между ценностями внутренними, нами декларируемыми, и внешними. То, что мы отстаиваем на мировой арене, не должно входить в противоречия с тем, что мы отстаиваем внутри страны. У Советского Союза был такой разрыв. Мы помогали социализму во всем мире, сами при этом внутри деградировали, утратили те самые начала, которые проповедовали за рубежом", - сказал политик.

Он отметил, что в системе ценностей российского общества сложилось объективное противоречие между рыночной экономикой и задачами, которые необходимо решить общественности. "Главной ценностью рыночной экономики являются деньги и прибыль. И мы это слышим, мы это видим в деятельности наших институтов различных, и это действительно так. Проблема здесь существенно глубже. И у нас есть параллельная реальность, новая реальность возникшая, необходимость выживания. Мы не можем раствориться в глобальной мировой экономике", - добавил Пушков.

По его мнению, необходимо создать эффективную модель, сочетающую в себе два разных начала. "Мы должны создать некий симбиоз патриотического социального государства и рыночной экономики. <…> Если мы просто [будем] провозглашать некие идеалы и ценности, но не закладывать под них социально-экономическую основу, они будут висеть в воздухе, люди будут видеть - с одной стороны нас призывают к патриотизму, с другой стороны, лучше себя будут чувствовать те, кто ездит на последней модели "Бентли", - заключил Пушков.