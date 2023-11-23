23 ноября, 12:10

Пушков призвал РФ продвигать одинаковые ценности и на мировой арене, и внутри страны

Как отметил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ, в системе ценностей российского общества сложилось объективное противоречие между рыночной экономикой и задачами, которые необходимо решить общественности

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россия должна придерживаться одинаковых ценностей и на международной арене, и внутри страны. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на организованном комиссией круглом столе "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты".

"Не должно быть разрыва между ценностями внутренними, нами декларируемыми, и внешними. То, что мы отстаиваем на мировой арене, не должно входить в противоречия с тем, что мы отстаиваем внутри страны. У Советского Союза был такой разрыв. Мы помогали социализму во всем мире, сами при этом внутри деградировали, утратили те самые начала, которые проповедовали за рубежом", - сказал политик.

Он отметил, что в системе ценностей российского общества сложилось объективное противоречие между рыночной экономикой и задачами, которые необходимо решить общественности. "Главной ценностью рыночной экономики являются деньги и прибыль. И мы это слышим, мы это видим в деятельности наших институтов различных, и это действительно так. Проблема здесь существенно глубже. И у нас есть параллельная реальность, новая реальность возникшая, необходимость выживания. Мы не можем раствориться в глобальной мировой экономике", - добавил Пушков.

По его мнению, необходимо создать эффективную модель, сочетающую в себе два разных начала. "Мы должны создать некий симбиоз патриотического социального государства и рыночной экономики. <…> Если мы просто [будем] провозглашать некие идеалы и ценности, но не закладывать под них социально-экономическую основу, они будут висеть в воздухе, люди будут видеть - с одной стороны нас призывают к патриотизму, с другой стороны, лучше себя будут чувствовать те, кто ездит на последней модели "Бентли", - заключил Пушков. 

Теги:
РоссияПушков, Алексей Константинович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация