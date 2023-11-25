В Совфеде прокомментировали продление Украине срока ликвидации мин

Это решение стран - участниц Оттавской конвенции поощряет дальнейшее нарушение права, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Решение стран - участниц Оттавской конвенции предоставить Украине еще 10 лет на уничтожение противопехотных мин поощряет дальнейшее нарушение международного гуманитарного права. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Конференция стран - участниц Оттавской конвенции прошла в Женеве. Ее участники констатировали, что Киев не выполнил эти обязательства в срок, а в его арсеналах все еще имеется "пара миллионов" запрещенных конвенцией мин ПФМ-1 "Лепесток". В итоге Украине предоставили дополнительное время - до 1 декабря 2033 года - для выполнения ее обязательств по уничтожению противопехотных мин.

"Чудовищно то, что киевский режим, вероятно, уничтожать эти мины будет на поле боя и против гражданского населения, просто продолжая их расходовать. Продление сроков - это карт-бланш, специальное исключение, поощрение к дальнейшему нарушению международного гуманитарного права", - написал Косачев в Telegram-канале.

Он пояснил, что мощности мин ПФМ-1 недостаточно для того, чтобы убить человека. "Их поражающий эффект направлен на травмирование нижних конечностей, вплоть до отрыва стопы, чтобы искалечить человека, принести ему ужасные страдания. В этом сущность преступного киевского режима и их покровителей: применять запрещенные средства и методы ведения войны вопреки международному праву. Как в средневековье. Но это их не спасет", - подчеркнул сенатор.

В 1997 году была принята Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Этот документ вступил в силу 1 марта 1999 года. Его участниками являются 164 страны. Вне договора остаются страны, многие из которых сохраняют за собой право производить мины. Это Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Куба, КНДР, Южная Корея, Мьянма, Пакистан, Россия, Сингапур и США.