Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима также заявил, что истинное отношение Запада к ситуации с украинским зерном демонстрируют перекрытые КПП на границе с Польшей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Истинное отношение Запада к ситуации с украинским зерном демонстрируют перекрытые КПП на границе с Польшей, а приезд в Киев президентов европейских стран - лишь имитация поддержки, которая значительно снизилась в последнее время. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В Киеве в субботу прошло мероприятие, названное украинскими властями "зерновым саммитом". Киев посетили президенты Швейцарии и Латвии Ален Берсе и Эдгарс Ринкевичс, а также премьер Литвы Ингрида Шимоните. Все они традиционно выразили поддержку Украине, но единственным конкретным заявлением было обещание Шимоните предоставить Киеву дополнительные €2 млн для обеспечения поставок зерна.

"Имитационное международное мероприятие с фейкововым смыслом и ничтожным потенциалом. Сама идея, что Киев в нынешнем положении может влиять на вопрос международной продовольственной безопасности, весьма сомнительна. Общеизвестно, что и до прекращения договоренности зерновой коридор в Черном море работал совсем не на борьбу с голодом в странах Африки, а на вывоз зерна в весьма благополучные страны Запада", - сказал Мирошник.

По его словам, влиять на мировой рынок зерна Украина сегодня не в состоянии, "разве что нервировать фермеров на внутренних рынках Польши, Румынии, Словакии", поставляя туда зерно по демпинговым ценам.

"Коридор в Черном море киевскому режиму нужен не для экспорта зерна в Африку, а для импорта вооружения, топлива и товаров двойного назначения, и название "Зерно с Украины" - лишь благозвучный фейк, который уже мало кого убеждает. Да и потенциал собравшихся в Киеве представителей государств крайне слаб и достаточен разве что для демонстрации ограниченной поддержки, которая сильно проигрывает ранее демонстрировавшейся Западом и по числу и потенциалу участников, и по выделяемым суммам. Мероприятие выглядит как слабая потуга еще раз поднять просроченную тему, которая уже никого не убеждает", - отметил он.

Дипломат добавил, что "истинное отношение ближайших "западных партнеров" к украинскому зерну демонстрируют перекрытые польские границы и тысячи украинских грузовиков в очереди". "А сходка в Киеве - лишь слабая попытка сохранять хорошую мину при плохой игре", - заключил он.

Ситуация на границе

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска.