Путин на предстоящей неделе пообщается с молодыми учеными и набсоветом "Движения первых"

Президент РФ также откроет несколько новых медицинских объектов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе пообщается с молодыми учеными и наблюдательным советом движения детей и молодежи, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент программы журналист "России-1" Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства откроет несколько новых медицинских объектов. Как сообщалось ранее, Путин в числе прочего обратится к участникам Всемирного русского народного собора с важными заявлениями.

У президента запланированы также и другие мероприятия.