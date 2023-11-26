26 ноября, 11:11

Путин на предстоящей неделе пообщается с молодыми учеными и набсоветом "Движения первых"

Президент РФ также откроет несколько новых медицинских объектов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе пообщается с молодыми учеными и наблюдательным советом движения детей и молодежи, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент программы журналист "России-1" Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава государства откроет несколько новых медицинских объектов. Как сообщалось ранее, Путин в числе прочего обратится к участникам Всемирного русского народного собора с важными заявлениями.

У президента запланированы также и другие мероприятия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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