27 ноября, 07:36,
обновлено 27 ноября, 08:11

Ушаков заявил, что эпоха доминирования Запада заканчивается

Помощник президента РФ добавил, что страны "мирового большинства" не собираются формировать блок для противостояния Западу

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Период мирового доминирования Запада, начавшийся с эпохи великих географических открытий, сейчас завершается. Уверенность в этом выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях".

"Само появление этого феномена ["мирового большинства"] свидетельствует о том, что эпоха преобладания Запада в мировой политике, длившаяся с великих географических открытий, завершается. И мир уходит от западоцентричности в сторону многополярности", - отметил он.

Как пояснил представитель Кремля, речь идет о государствах, на которые приходится большая часть мировой экономики и подавляющая часть населения планеты. "Мировое большинство и его растущее влияние на международные дела, по сути дела, воплощает в себе именно такую модель безблокового, многополярного, многоцивилизационного мироустройства, которому Россия, безусловно, отдает свое предпочтение", - отметил он.

Ушаков также добавил, что именно Россия с помощью конкретных дел и последовательной политики способствует становлению нового мироустройства и является локомотивом этого объективного процесса.

Антизападный блок

По словам Ушакова, страны "мирового большинства", укрепляющие свою роль в мировых делах, не собираются формировать блок для противостояния Западу. Он обратил внимание, что в новой, формирующейся сейчас системе международных отношений более значимую роль играет позиция стран, приверженных своему суверенитету и самостоятельной внешней политике.

"Именно на эти страны, представляющие "мировое большинство", приходится большая часть мировой экономики и подавляющая часть населения планеты. Как мы понимаем, "мировое большинство" - это не противостоящий Западу второй блок, это не новое издание Движения неприсоединения образца холодной войны. Напротив, ему свойственно отрицание блоковости. И многие из незападных стран поддерживают с теми же США и Евросоюзом партнерские связи", - указал Ушаков.

При этом, добавил представитель Кремля, "мировое большинство" развивает такие отношения не в ущерб своему суверенитету, не в ущерб отношениям с Китаем, Россией и другими незападными центрами. Такие страны, продолжил он, уважают культурно-цивилизационное и политическое многообразие мира, не хотят переделывать друг друга по собственному образу и подобию.

"Некоторые из них - да - выступают геополитическими конкурентами, но при этом сотрудничают по многим, в том числе глобальным, вопросам. Их конкуренция не приобретает тотальный характер, а доля сотрудничества постепенно, но постоянно растет", - подытожил он.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения". 

Теги:
РоссияУшаков, Юрий Викторович
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