Песков: поездка Путина по пострадавшим от шторма районам на Юге страны пока не требуется

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поездка президента России Владимира Путина по пострадавшим от непогоды районам на Юге страны пока не требуется, но глава государства всегда готов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Слава богу, таких бедствий, о которых вы упомянули, которые требовали незамедлительной реакции всей страной, пока у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов", - сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, планирует ли Путин посетить пострадавшие от шторма районы, как он в предыдущие годы посещал районы стихийных бедствий в других регионах.