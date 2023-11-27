Захарова: между идеологическими установками Русского мира и Запада нет ничего общего

Как заявила официальный представитель МИД РФ, западными странами "истреблялись целые народы в рамках колонистической политики"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ничего общего нет между идеологическими установками Русского мира и колониалистскими, экспансионистскими установками Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на XXV Всемирном русском народном соборе "Настоящее и будущее Русского мира".

Как отметила дипломат, идеологические установки Запада в духе Pax Britannica, Pax Americana являются "экспансионистскими, захватническими, колониалистскими по своей сути". "Я бы хотела обратить внимание на историческую рубрику нашего сайта министерства иностранных дел. Там содержится много подробной информации о государственных преступлениях западных стран, в первую очередь колониальных, о том, как ими истреблялись целые народы в рамках колонистической политики", - добавила она.

"Как после этого они нас сравнивают со своими идеологическими установками. Нет ничего общего, я бы сказала ровно наоборот: все противоположно. Строительство и расширение российского государства в корне отличалось от всех их экспериментов", - указала Захарова.