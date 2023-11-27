Лавров и экс-президент ЮАР обсудили ситуацию на Украине и ближневосточный конфликт

Стороны в ходе беседы также затронули "различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и бывший президент ЮАР Табо Мбеки обсудили ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"При обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня особое внимание было уделено ситуации на Украине и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта", - указали в министерстве.

В МИД РФ также отметили, что стороны в ходе беседы затронули "различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей". "Отмечена нацеленность двух стран на продолжение тесной координации действий в ООН, БРИКС, "Группе двадцати" и на других авторитетных площадках", - добавили в дипведомстве.

Мбеки прибыл в Москву для участия в IX Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Этот форум проходит 27-28 ноября в Москве. Его тема - "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.