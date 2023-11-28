В Кремле не стали говорить о возможных результатах встречи ОПЕК+

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча альянса состоятся 30 ноября онлайн

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о том, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам предстоящей встречи ОПЕК+.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча альянса состоятся 30 ноября онлайн.

"Что касается ОПЕК+, вы знаете - мы никогда ничего не анонсируем. Это достаточно тонкая, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможных результатах.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) была учреждена по инициативе крупнейших нефтедобывающих стран - Венесуэлы, Ирака, Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии - в 1960 году. Сейчас она объединяет 13 государств. В расширенный формат ОПЕК+ входит еще ряд нефтедобывающих стран, в том числе Россия.