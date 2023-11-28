Рябков: вести с США диалог по контролю над вооружениями сейчас политически ошибочно

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва пока не усматривает возможности для возобновления диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вести диалог с США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями сейчас будет политически ошибочно, Россия к этому не готова. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вести диалог [с США] по контролю над вооружениями в этой ситуации просто политически ошибочно и неправильно, мы к этому не готовы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Замминистра добавил, что Москва пока не усматривает возможности для возобновления диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. По словам дипломата, сейчас отношения между двумя странами находятся в "удручающем" состоянии.

"Я не думаю, что есть основа для возобновления дискуссии по вопросам, которые ставят американцы, потому что все эти вопросы вписаны в более широкий контекст наших отношений. Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжелом состоянии. Для того, чтобы они улучшились, нужны с американской стороны зримые сдвиги к лучшему, зримые свидетельства того, что они видят невозможность продолжать провальную политику, которую они проводят на протяжении долгого времени, особенно с началом СВО, но ничего этого нет и в помине", - сказал дипломат. "Поэтому как в этих условиях обсуждать стратстабильность, будущее контроля над вооружениями, судьбу СНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) - не очень понятно", - добавил Рябков.