Рябков: Москва ведет диалог с Вашингтоном по кадровому заполнению генконсульств в США

Замглавы МИД РФ отметил, что гарантий нет

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Москва ведет долгие обсуждения с Вашингтоном по кадровому восполнению российских генконсульств, по крайней мере - на руководящих должностях. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с американцами ведем долгие обсуждения, как восполнить, восстановить штатное расписание наших загранучреждений, по крайней мере - на руководящих должностях, - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС. - Возможно, это получится. Но гарантий нет. Мы ведем эти дискуссии постоянно по каналам посольств - посольство [США] и МИД, наше посольство и Госдепартамент".

"Нет ничего, что сейчас можно на эту тему сообщить", - отметил Рябков.

Ранее генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров был утвержден на должность генконсула в Нью-Йорке. Таким образом, в Техасе генеральный консул РФ пока не назначен.