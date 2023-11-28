В ДНР заявили, что прибывшая под Донецк для ротации группа ВСУ подорвалась на своих минах

По словам советника главы республики Яна Гагина, в последние несколько дней украинские войска из страха продвижения российских сил начали беспорядочно минировать подходы к своим же позициям под Донецком

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Группа украинских военнослужащих, прибывшая для ротации под Донецк, подорвалась на собственном минном поле. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"Несколько часов назад стало известно, что противник под Донецком попал в ловушку, которую несколько дней готовил для наших ребят. Украинская БМП сначала высадила личный состав, который привезла на ротацию, на мины. Сразу пятеро погибших. Далее механик-водитель попытался вывести личный состав из опасной зоны, но снова угодил на мины", - сказал Гагин.

Он добавил, что последние несколько дней украинские войска из страха продвижения российских сил начали беспорядочно минировать подходы к своим же позициям под Донецком.