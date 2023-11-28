Грушко: РФ будет принимать все меры в ответ на военную активность НАТО у своих границ

По словам замглавы МИД, активность НАТО снижает ядерный порог военных сценариев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия будет принимать все меры предосторожности в ответ на активность НАТО у своих границ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на форуме "Примаковские чтения".

"Военная активность [НАТО у границ РФ] формирует военно-политическую реальность, котоая содержит в себе колоссальный заряд дестабилизации, - сказал он. - Это будет нас заставлять принимать соответствующие военно-технические меры предосторжности".

"Будем это делать, как заявил президент РФ [Владимир Путин], сообразуясь с реальным изменением военной обстановки. Имею в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или могут появиться вдоль наших границ", - указал он.

По его словам, активность НАТО снижает ядерный порог военных сценариев. "РФ уже давно указывала на то, что осуществляемые в рамках НАТО совместные ядерные миссии, которые предполагают участие неядерных государств, являются серьезным нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия]. <...> Натовская активность снижает ядерный порог и предполагает перевод военных сценариев в ядерную фазу уже на начальной стадии", - сказал он.

"Это то, что сегодня закладывается в военные планы альянса. Мы видим, что даже в практике военных учений ядерный компонент становится все более ощутимым", - добавил высокопоставленный дипломат.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.