Гатилов назвал запредельным уровень издевательства над историей в странах Балтии

В частности, постпред России при ООН обвинил власти Латвии, Литвы и Эстонии в посягательстве на честь и память десятков тысяч красноармейцев, погибших при борьбе с фашистской Германией

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Запредельный уровень издевательства над исторической памятью со стороны властей стран Балтии вызывает отвращение. Такую оценку постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов дал объявленной властями этих государств "тотальной войне" с памятниками красноармейцам, погибшим в борьбе с фашизмом.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии, Гатилов сообщил, что направил послания верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецдокладчикам ООН, в котором призвал их "публично отреагировать на, по сути, неонацистские посягательства" властей Латвии, Литвы и Эстонии на "честь и память тех, кто спас Европу и весь мир от ужасов гитлеровской Германии".

"Развернутый в прибалтийских странах запредельный уровень издевательства над исторической памятью не может не вызывать отвращения", - отметил глава российской дипмиссии. Он напомнил, что "латышские националисты, поддерживающие ежегодные марши в честь нацистов-легионеров "Ваффен СС" в Риге, с конца октября продвигают в местном парламенте законопроект, предусматривающий не только полный снос памятников советским воинам-освободителям в Латвии к 1 июля 2024 года, но и, по сути, поощряющий надругательства над их могилами".

Гатилов подчеркнул, что объявленная прибалтийскими властями "тотальная война" памятникам десяткам тысяч красноармейцев, "отдавших свои жизни за фактическое существование их государств", является частью более широкой кампании по переписыванию истории и итогов Второй мировой войны. Речь идет об "итогах и принципах", закрепленных не только в Уставе ООН, но и "в уставах и приговорах международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио".

"Как это ни прискорбно, международные правозащитные механизмы и организации сегодня демонстрируют неспособность, а, возможно, и сознательное нежелание выступить с осуждением подобных варварств в странах Прибалтики", - констатировал дипломат.