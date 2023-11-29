Медведев уверен, что США в итоге "безжалостно раздавят" Зеленского

Зампред Совбеза РФ считает, что это произойдет, когда Соединенные Штаты "наиграются" с президентом Украины, как с подопытным насекомым

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Американцы безжалостно раздавят украинского президента Владимира Зеленского, когда "наиграются" с ним, как с подопытным насекомым. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

"До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава - посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга", - написал он, отметив, что теперь дошла очередь и до "жовто-блакитных" подопытных.

Как отметил замглавы СБ РФ, "их хозяева тоже разместили в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма", и "никто не сомневался, что этим все и кончится".

"Рано или поздно просто наблюдать за поведением насекомых становится бесконечно скучно. Тогда их переводят на диету и смотрят за ростом агрессии членистоногих. Теперь эти мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных. Выживет, понятное дело, тот, кто наглее, сильнее и толще. Кто сожрал больше своих конкурентов и украл больше корма, поделившись с некоторыми товарищами. Им ведь тоже хочется столоваться за казенный звездно-полосатый счет. И они за корм выбирают сторону наиболее перспективного паука" - подчеркнул политик.

"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог", - выразил уверенность Медведев, подытожив публикацию латинской фразой sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава).