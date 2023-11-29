Клишас: вступление в силу постановления СФ о дате выборов президента даст старт кампании

Согласно избирательному законодательству, выборы президента должны состояться в середине марта 2024 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента РФ сразу после вступления в силу фактически даст старт избирательной кампании. Об этом ТАСС сказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией и избирательным законодательством выборы президента назначает Совет Федерации. Советом Федерации принимается соответствующее постановление, в котором указывается дата проведения голосования на президентских выборах с учетом сроков, регламентированных законом. Со дня своего официального опубликования постановление вступит в силу. Данным актом, по сути, запускается президентская избирательная кампания", - пояснил Клишас.

Он уточнил, что проект постановления Совета Федерации о назначении выборов президента вносится на пленарное заседание комитетом СФ по конституционному законодательству. Решение принимается большинством голосов от общего числа сенаторов и должно быть опубликовано в СМИ не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

"После даты назначения выборов запускаются последующие избирательные процедуры - выдвижение и регистрация кандидатов, и далее после этого - агитационный период и непосредственно само голосование", - добавил Клишас.

Глава комитета также отметил, что Центризбирком России может принять решение о проведении многодневного голосования - не более чем в течение трех дней подряд. "Это решение может быть принято ЦИК РФ не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру", - заключил парламентарий.

Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года. По российскому законодательству, верхняя палата парламента назначает дату голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня выборов.