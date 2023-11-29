Захарова сообщила о запросах на двусторонние встречи с Лавровым в Скопье

По словам официального представителя МИД РФ, их подало немалое количество стран

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Немалое количество стран подали запросы на проведение двусторонних встреч с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Ожидаются и многосторонние встречи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и многосторонние встречи, в многосторонних форматах. Двусторонние запланированы также", - указала дипломат на брифинге.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря, на ней члены организации должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.