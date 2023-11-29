Мишустин анонсировал укрепление гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии

Председатель правительства РФ отметил, что российскими ведомствами отобрано и представлено более 30 перспективных предложений по наращиванию связей в области науки и образования, культуры и спорта, туризма

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск будут и далее наращивать гуманитарное сотрудничество, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

"Продолжим укреплять гуманитарные связи, - заверил он. - Российскими ведомствами отобрано и представлено более 30 перспективных предложений по наращиванию связей в области науки и образования, культуры и спорта, туризма. И, конечно, в здравоохранении и социальной сфере, по защите прав потребителей".

Мишустин подчеркнул, что важно воплотить в жизнь все намеченные планы - на благо граждан.

Он обратил внимание и на другое значимое направление - углубление взаимодействия между регионами. "Хочу поблагодарить белорусских коллег за внимание, которое уделяется этому вопросу. Вас лично, уважаемый Роман Александрович, естественно, [президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко. Вы в этом году активно посещаете российские субъекты. Мы поддерживаем такую инициативу", - обратился Мишустин к премьеру Белоруссии Роману Головченко.

Глава российского кабмина напомнил, что в Уфе в июне успешно прошел десятый форум регионов двух государств. Он указал, что торгово-экономические связи с Белоруссией есть у более 80 субъектов РФ, а отечественные компании заключили около 4,5 тыс. внешнеторговых контрактов с белорусскими партнерами на сумму свыше 100 млрд российских рублей.